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Ученые рассказали о дружбе между мужчиной и женщиной

Американские ученые провели исследование вопроса дружбы между мужчиной и женщиной. О полученных результатах они рассказали в специальной статье в научном журнале.
Ученые рассказали о дружбе между мужчиной и женщиной

Ученые отмечают, вопрос о существовании или отсутствии дружбы между мужчиной и женщиной активно обсуждается не только между обычными людьми, но и в научных кругах. На эту тему было совершено не очень много исследований, поэтому она до сих пор остается достаточно неизведанной.

Большинство современных обществ построены таким образом, что мужчины и женщины постоянно взаимодействуют друг с другом в разных областях и сферах жизни: образовании, работе, развлечениях, воспитании детей и многих других. Ученые отмечают, в прошлом ситуация была иной, люди противоположного пола редко виделись друг с другом, если речь не шла о постоянных отношениях. Поэтому вопрос дружбы между мужчиной и женщиной тогда не стоял, но сейчас он актуален как никогда.

Ученые отмечают, дружба возможна, но оба человека должны быть «на одной волне». Во-первых, это касается общих ценностей, которые должны включать в себя равноправие полов. Во-вторых, должно быть взаимное личностное уважение. В-третьих, важно обговорить границы дозволенного, особенно в вопросе телесного контакта. Ученые отмечают, если все приведенные факторы будут иметь место, – то дружба между мужчиной и женщиной сможет существовать.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:11

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