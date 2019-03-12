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Змеи удивили ученых «рассеиванием» на препятствиях

Исследователи изучили характер перемещения западной лопатоносой змеи, когда та проползала через несколько вертикальных преград. Выяснилось, что в этом случае волнообразные колебания тела испытывают механическую дифракцию. Ученые сопоставили это с рассеиванием электромагнитных волн.
Змеи удивили ученых «рассеиванием» на препятствиях

Змеи умеют скользить по многим типам поверхности, чем вызывают большой интерес для конструкторов роботов. По словам научных сотрудников Технологического института Джорджии, нынешние роботизированные машины довольно хороши, если их окружает простая обстановка, но в сложной среде их эффективность заметно может упасть. В случае использования некоторых принципов, согласно которым живые системы управляют телами, не имеющими конечностей, то в будущем роботы сумеют передвигаться в любой местности.

Ранее ученые выяснили, что простейшие змееподобные извивающиеся роботы при столкновении с препятствием ощущают нечто вроде преломления, а преодолев его, начинают перемещаться к исходной точке под углом.

Американские ученые решили проанализировать поведение змей в подобных условиях, использовав для этого западных лопатоносых змей. Восемь пресмыкающихся с завязанными глазами должны были пройти несколько вертикальных препятствий, а все их движения фиксировала камера.

В итоге стало известно, что взаимодействие животных с преградами напоминает рассеивание фотонов на дифракционной решетке. При постепенном исчезновении частицы на расположенных препятствиях возможность ее нахождения зависит от угла, и точно такая же ситуация наблюдалась и в случае с животными.

Также выяснилось, что змеи не рассчитывают на нервную систему, соприкосновение с препятствиями кардинально изменяло их активность, в связи с чем волнообразное движение начинало деформироваться при сохранении средней скорости животного.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:11

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