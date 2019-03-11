Марина Зудина установит памятник Олегу Табакову возле его театра в Москве





Общаясь с журналистами, Зудина сообщила о планах установить возле «Табакерки» монумент, посвященный памяти актера. Работает над ним скульптор Александр Рукавишников по предложению ученика Олега Табакова Владимира Машкова. Памятник понравился членам семьи легенды советского и российского кино, проект вскоре увидят и некоторые другие отечественные кинодеятели, Зудина надеется, что они оценят по достоинству готовящийся обелиск.На сегодня монумент, посвященный Табакову, уже имеется, его создал Салават Щербаков, но эта работа не понравилась вдове умершего актера. По ее словам, бюст и памятник - не жанр лидера «Табакерки». Он больше предпочитал «хулиганство типа памятника с котом Матроскиным». Несмотря на это, близкие усопшего решили установить в театре и бюст самого артиста, тем более в стенах учреждения имеются аналогичные скульптуры Станиславского, Ефремова и других, заказанных самим Табаковым.