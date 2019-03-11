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Юлия Барановская устроила фотосессию в купели по примеру Анастасии Волочковой

Телеведущая Юлия Барановская решила не отставать от современных трендов и устроила для себе фотосессию в купели вместе с веником по примеру Анастасии Волочковой. Снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Юлия Барановская устроила фотосессию в купели по примеру Анастасии Волочковой

Юлия Барановская сопроводила опубликованные фотографии пояснением. Она рассказала, что в бане оказалась не просто так, а по настоятельной рекомендации подруг, которым она пожаловалось на начало простуды. Барановская прислушалась к этому совету и отправилась в соответствующее заведение. В процессе парки телеведущая решила воспользоваться ситуацией и устроила себе небольшую фотосессию. Для этого она одела купель и «вооружилась» веником. Барановская заверила, совет её подруг оказался абсолютно верным, ведь все признаки простуды пропали без следа.

Поклонники телеведущей сразу заметили сходство между этой фотосессией и снимками Анастасии Волочковой, которые она часто публикует в Instagram. Балерина постоянно делится со своими подписчиками новыми фотографиями из бадьи, расположенной у неё прямо во дворе, подобные публикации уже превратились в добрую традицию. Поэтому поклонники Барановской с юмором поинтересовались у неё, когда телеведущая собирается садиться на шпагат.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:40

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