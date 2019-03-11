Эдита Пьеха рассказала о непростой жизни в молодые годы
Эдита Пьеха стала героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она рассказала журналисту о своей непростой жизни в молодые годы.
Артистка поделилась историей из своего детства. Ее мать вновь вышла замуж после смерти отца певицы. Отчим бил маленькую девочку ремнем за любое непослушание. В студенческие годы она встретила своего будущего супруга Александра Броневицкого, от которого в 19 лет родила дочь Илону.
Пьеха вспоминала, как оставила на долгое время творческую карьеру, чтобы заботиться о ребенке. Она уехала в Латвию, где жила с родителями мужа. Вскоре возлюбленный потребовал, чтобы знаменитость оставила ребенка с ними, а сама вернулась на эстраду. Певица призналась, что очень любила супруга, однако жизнь с ним никогда не была простой. Она рассказала, что из-за ревности он поднимал на нее руку, и однажды они даже подрались. Несмотря на это, пара прожила вместе 20 лет.
Артистка поделилась историей из своего детства. Ее мать вновь вышла замуж после смерти отца певицы. Отчим бил маленькую девочку ремнем за любое непослушание. В студенческие годы она встретила своего будущего супруга Александра Броневицкого, от которого в 19 лет родила дочь Илону.
Пьеха вспоминала, как оставила на долгое время творческую карьеру, чтобы заботиться о ребенке. Она уехала в Латвию, где жила с родителями мужа. Вскоре возлюбленный потребовал, чтобы знаменитость оставила ребенка с ними, а сама вернулась на эстраду. Певица призналась, что очень любила супруга, однако жизнь с ним никогда не была простой. Она рассказала, что из-за ревности он поднимал на нее руку, и однажды они даже подрались. Несмотря на это, пара прожила вместе 20 лет.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:11