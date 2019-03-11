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Эдита Пьеха рассказала о непростой жизни в молодые годы

Эдита Пьеха стала героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она рассказала журналисту о своей непростой жизни в молодые годы.
Эдита Пьеха рассказала о непростой жизни в молодые годы

Артистка поделилась историей из своего детства. Ее мать вновь вышла замуж после смерти отца певицы. Отчим бил маленькую девочку ремнем за любое непослушание. В студенческие годы она встретила своего будущего супруга Александра Броневицкого, от которого в 19 лет родила дочь Илону.

Пьеха вспоминала, как оставила на долгое время творческую карьеру, чтобы заботиться о ребенке. Она уехала в Латвию, где жила с родителями мужа. Вскоре возлюбленный потребовал, чтобы знаменитость оставила ребенка с ними, а сама вернулась на эстраду. Певица призналась, что очень любила супруга, однако жизнь с ним никогда не была простой. Она рассказала, что из-за ревности он поднимал на нее руку, и однажды они даже подрались. Несмотря на это, пара прожила вместе 20 лет.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:11

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