Билл Гейтс назвал самые прорывные технологии будущего





В списке известного программиста можно увидеть три категории - проекты, связанные со сферой здравоохранения, искусственным интеллектом и климатическими изменениями. Определенные из них уже имеются на рынке, а другие только готовятся к появлению. Билл Гейтс сообщил о сгибающихся роботах, новейшей ядерной энергетике, кишечных зондах миниатюрных размеров, борьбе с преждевременными родами, туалетах без канализации, синтетическом мясе, голосовых ассистентах и других разработках.Комментируя отдельные проекты, можно выделить некоторые из них. К примеру, вскоре появятся кастомизированные вакцины от рака. Сейчас их созданием занимается стартап BioNTech. Препарат тестируют с 2017 года, а ученые относятся к нему довольно оптимистично.Билл Гейтс уверен, что изменить климат смогут устройства, «захватывающие» углекислый газ. Новая технология сумеет «ловить» CO2 и применять его в виде горючего.