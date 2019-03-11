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Билл Гейтс назвал самые прорывные технологии будущего

Экс-глава Microsoft Билл Гейтс представил список передовых технологий, способных оказать влияние на людей в скором времени. В перечне оказались проекты, связанные с медициной, ИИ и другим.
Билл Гейтс назвал самые прорывные технологии будущего

В списке известного программиста можно увидеть три категории - проекты, связанные со сферой здравоохранения, искусственным интеллектом и климатическими изменениями. Определенные из них уже имеются на рынке, а другие только готовятся к появлению. Билл Гейтс сообщил о сгибающихся роботах, новейшей ядерной энергетике, кишечных зондах миниатюрных размеров, борьбе с преждевременными родами, туалетах без канализации, синтетическом мясе, голосовых ассистентах и других разработках.

Комментируя отдельные проекты, можно выделить некоторые из них. К примеру, вскоре появятся кастомизированные вакцины от рака. Сейчас их созданием занимается стартап BioNTech. Препарат тестируют с 2017 года, а ученые относятся к нему довольно оптимистично.

Билл Гейтс уверен, что изменить климат смогут устройства, «захватывающие» углекислый газ. Новая технология сумеет «ловить» CO2 и применять его в виде горючего.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:16

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