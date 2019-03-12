Ученые: Мигрень увеличивает риск возникновения синдрома сухого глаза





Они отмечают, многим людям подобная связь может показаться странной и надуманной, но на самом деле это не так. У людей, регулярно болеющих мигренью, на 20% больше шансов «получить» синдром сухого глаза, чем у других. С возрастом ситуация изменяется в худшую сторону. У пожилых мужчин, чей возраст превышает 65 лет, подобная вероятность увеличивается на 200% по сравнению с более молодыми индивидами. У женщин этот показатель оказался еще больше и составил 250%.Ученые отмечают, связи в прямом смысле этого слова между мигренью и синдромом сухого глаза нет, но оба этих заболевания вызывают одни и те же процессы, происходящие в мозге человека. В основном речь идет об общем гормональном фоне организма, особенно это касается женщин на менопаузе. Именно поэтому у них более высокий риск заболеть, чем у представителей сильной части человечества.От 8 до 34% жителей Земли в тот или иной период своей жизни сталкивались с пробелами синдрома сухого глаза, поэтому, уверены американские ученые, эта тема требует более внимательного изучения в ближайшем будущем. Они отметили, что это заболевание должно быть связано и с другими проблемами организма.