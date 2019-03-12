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Ученые: Мигрень увеличивает риск возникновения синдрома сухого глаза

Мигрень увеличивает риск возникновения и развития синдрома сухого глаза. К такому выводу пришли американские ученые, изучив истории болезни 73 тысяч человек.
Ученые: Мигрень увеличивает риск возникновения синдрома сухого глаза

Они отмечают, многим людям подобная связь может показаться странной и надуманной, но на самом деле это не так. У людей, регулярно болеющих мигренью, на 20% больше шансов «получить» синдром сухого глаза, чем у других. С возрастом ситуация изменяется в худшую сторону. У пожилых мужчин, чей возраст превышает 65 лет, подобная вероятность увеличивается на 200% по сравнению с более молодыми индивидами. У женщин этот показатель оказался еще больше и составил 250%.

Ученые отмечают, связи в прямом смысле этого слова между мигренью и синдромом сухого глаза нет, но оба этих заболевания вызывают одни и те же процессы, происходящие в мозге человека. В основном речь идет об общем гормональном фоне организма, особенно это касается женщин на менопаузе. Именно поэтому у них более высокий риск заболеть, чем у представителей сильной части человечества.

От 8 до 34% жителей Земли в тот или иной период своей жизни сталкивались с пробелами синдрома сухого глаза, поэтому, уверены американские ученые, эта тема требует более внимательного изучения в ближайшем будущем. Они отметили, что это заболевание должно быть связано и с другими проблемами организма.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:11

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