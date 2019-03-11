Нумеролог Ольга Перцева уверена, что Марина Африкантова и Роман Капаклы могут расстаться, если не начнут проводить время по отдельности
Известный российский нумеролог Ольга Перцева сделала прогноз одной из самых ярких парочек реалити-шоу «Дом-2» Марине Африкантовой и Роману Капаклы.
По мнению специалиста, если Марина и Роман не начнут проводить время по отдельности, они в конечном счете расстанутся.
Всем известно, что до бракосочетания Африкантовой и Капаклы осталось несколько месяцев. Влюбленные планируют пожениться уже этим летом. Невзирая на то, что многочисленные поклонники и телезрители «Дома-2» убеждены, что Марину и Романа ждет «безоблачная семейная жизнь», звездный нумеролог Ольга Перцева прогнозирует парочке совершенно другое будущее.
По словам Перцевой, она хорошо проанализировала «матрицы» Африкантовой и Капаклы и определила, что между влюбленными присутствует «конфликт секторов энергии».
Как оказалось, с одной стороны это очень хорошо, ведь Марине и Роману очень комфортно вместе. Впрочем, специалист уверен, что в итоге комфортная совместная жизнь станет невыносимой для парочки.
Нумеролог поспешила дать Африкантовой и Капаклы совет. Ольга порекомендовала участникам реалити-шоу «Дом-2» научиться проводить время отдельно друг от друга, ведь именно это поможет им избежать многочисленных ссор.
К слову, Перцева подчеркнула, что Марина обладает такой силой слова, что может даже им «убить» своего избранника.
По мнению специалиста, если Марина и Роман не начнут проводить время по отдельности, они в конечном счете расстанутся.
Всем известно, что до бракосочетания Африкантовой и Капаклы осталось несколько месяцев. Влюбленные планируют пожениться уже этим летом. Невзирая на то, что многочисленные поклонники и телезрители «Дома-2» убеждены, что Марину и Романа ждет «безоблачная семейная жизнь», звездный нумеролог Ольга Перцева прогнозирует парочке совершенно другое будущее.
По словам Перцевой, она хорошо проанализировала «матрицы» Африкантовой и Капаклы и определила, что между влюбленными присутствует «конфликт секторов энергии».
Как оказалось, с одной стороны это очень хорошо, ведь Марине и Роману очень комфортно вместе. Впрочем, специалист уверен, что в итоге комфортная совместная жизнь станет невыносимой для парочки.
Нумеролог поспешила дать Африкантовой и Капаклы совет. Ольга порекомендовала участникам реалити-шоу «Дом-2» научиться проводить время отдельно друг от друга, ведь именно это поможет им избежать многочисленных ссор.
К слову, Перцева подчеркнула, что Марина обладает такой силой слова, что может даже им «убить» своего избранника.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:12