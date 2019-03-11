Нумеролог Ольга Перцева уверена, что Марина Африкантова и Роман Капаклы могут расстаться, если не начнут проводить время по отдельности





По мнению специалиста, если Марина и Роман не начнут проводить время по отдельности, они в конечном счете расстанутся.Всем известно, что до бракосочетания Африкантовой и Капаклы осталось несколько месяцев. Влюбленные планируют пожениться уже этим летом. Невзирая на то, что многочисленные поклонники и телезрители «Дома-2» убеждены, что Марину и Романа ждет «безоблачная семейная жизнь», звездный нумеролог Ольга Перцева прогнозирует парочке совершенно другое будущее.По словам Перцевой, она хорошо проанализировала «матрицы» Африкантовой и Капаклы и определила, что между влюбленными присутствует «конфликт секторов энергии».Как оказалось, с одной стороны это очень хорошо, ведь Марине и Роману очень комфортно вместе. Впрочем, специалист уверен, что в итоге комфортная совместная жизнь станет невыносимой для парочки.Нумеролог поспешила дать Африкантовой и Капаклы совет. Ольга порекомендовала участникам реалити-шоу «Дом-2» научиться проводить время отдельно друг от друга, ведь именно это поможет им избежать многочисленных ссор.К слову, Перцева подчеркнула, что Марина обладает такой силой слова, что может даже им «убить» своего избранника.