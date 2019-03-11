Ученые: Микроскоп с технологией 3D позволил впервые заснять работу нервной системы





Американские ученые отмечают, их прорыв позволит лучше понять нейроны и нервную систему в целом, что приблизит их к главной цели – разгадке функционирования человеческого мозга. В качестве подопытного существа использовалась личинка фруктовой мухи. Данный живой организм не может сравниться с человеком, отмечают ученые, но его достаточно, чтобы понять базовые процессы, происходящие между нейронами и электрическими сигналами, которые они передают.Эти знания о работе наиболее простых нервных систем помогут ученым в будущем сформировать общие представления, а потом экстраполировать их на более сложные существа, например, млекопитающих. Ученые отметили, заснятое видео отображает работу только части нейронных сетей личинки фруктовой мухи.Все дело в том, что этот живой организм в исследуемой ситуации не испытывает никаких проблем или угроз, он просто беспрепятственно ползет вперед, поэтому у него нет необходимости использовать весь свой потенциал. Ученые отмечают, если бы они попытались заснять работу нервной системы именно в пиковом состоянии, то они ничего не поняли бы, потому что полученная картинка не позволила бы им увидеть отдельных процессов.