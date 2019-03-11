Назван ТОП-9 страдавших ВИЧ знаменитостей





Российская актриса Лика Добрянская не только снималась в кино, но и занималась йогой. Также она вела программу, где приучала детей к здоровому образу жизни. До сих пор неизвестно, каким образом она заболела ВИЧ, но из-за недуга быстро слегла и вскоре умерла. Другой звездой из печального топа известных, страдавших вредоносной инфекцией, является Федор Чеханков. О нем отзывались как о порядочном и честном человеке, который при этом мало шел на контакт с окружающими людьми. После обнародования диагноза артист перестал получать предложения сниматься в фильмах, а в 2012 году он скончался в связи с развитием сердечной недостаточности.В 2018 году умер Александр Исаков, страдавший от пневмонии. Врачи не сразу сумели определить причину заболевания артиста. Узнав, от чего страдает Исаков, его родные пришли в шок. Оказалось, пневмония стала итогом осложнения ВИЧ.Ранее Чарли Шин прямо заявил о своем положительном статусе ВИЧ. Актер всегда вел нездоровый образ жизни и у него было много женщин, поэтому звезда Голливуда не знает, от кого ему передалась болезнь.В 1992 году умер Энтони Перкинс. Актер узнал о своем диагнозе из СМИ, так как их работникам удалось украсть образец его крови из клиники. Жена и дети знаменитости оказались здоровыми.Рок Хадсон однажды увидел непонятную опухоль на шее. В больнице выяснилось, что он болеет ВИЧ. В 1985 году актер скончался во сне.Победитель соревнований по прыжкам в воду Грег Луганис узнал про «свой» ВИЧ еще до завершения спортивной карьеры. Громкое сообщение об этом спровоцировало скандал, так как однажды атлет разбил голову, прыгнув в воду, и подверг опасности остальных участников. Ныне Луганис живет нормальной жизнью и снимается в кино.Ведущий Павел Лобков узнал про заболевание 15 лет назад, а в 2015 заявил об этом на всю страну. Свой недуг он не скрывает, считая, что эти данные все равно однажды могли бы попасть в СМИ.То, что он ВИЧ-инфицирован, ведущий Антон Красовский признался два года назад. Ныне он основатель фонда, который помогает материально детям, страдающим той же болезнью, что и Красовский.