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Регина Тодоренко показала прекрасную форму после родов

Региона Тодоренко показала свою прекрасную форму после родов, для этого она сфотографировалась в закрытом купальнике. Снимок певица выложила на странице в Instagram.
Регина Тодоренко показала прекрасную форму после родов

Молодая мама отмечает, она долгое время не решалась показываться на пляже после недавних родов, но активно готовилась к этому моменту. Несмотря на то, что Тодоренко не считает свою нынешнюю форму идеальной, звезда все-таки согласилась попозировать в закрытом купальнике. Снимок она разместила на странице в Instagram, сопроводив его комментарием. Регина Тодонерко отметила, её долго уговаривали на такой шаг, она сопротивлялась изо всех сил, так как видела в зеркале свой «обвисший живот и дряблые ляжки», но все-таки согласилась. Певица спросила у своих подписчиков, хотят ли они узнать о диете, которой она придерживается последние 3 месяца.

Поклонники Регины Тодоренко не разделили пессимизма звезды. Они уверены в том, что молодая мама имеет прекрасные формы и фигуру, которой позавидуют многие девушки, еще не успевшие родить ребенка. Поклонники Тодоренко завалили её комплиментами и лесными словами на любой вкус и заверили, певице не стоит так сильно беспокоится о своей внешности. Отдельно многие пожелали молодой маме и малышу крепкого здоровья и удачи.

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#ПобежалиНаРаботу Мамочки, не переживайте, сын за кадром с моей сестрой и крестной, сыт, греется на солнышке(ПОД ЗОНТИКОМ)!😉 А вообще я хотела рассказать о том, как страшно мне было согласиться на съемку в купальниках после родов , видя в зеркале обвисший живот и дряблые ляжки. Оказалось, правильное питание, ГВ, Йога и стресс творят чудеса 😃. Если интересно, могу написать , чем питалась на протяжении 3х месяцев. Писать?) #регинапутешественница #регинатодоренко #calzedonia Mua&hair - @yanabuzychkina Стиль - @alisaboha

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:04

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