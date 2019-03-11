Регина Тодоренко показала прекрасную форму после родов

Молодая мама отмечает, она долгое время не решалась показываться на пляже после недавних родов, но активно готовилась к этому моменту. Несмотря на то, что Тодоренко не считает свою нынешнюю форму идеальной, звезда все-таки согласилась попозировать в закрытом купальнике. Снимок она разместила на странице в Instagram, сопроводив его комментарием. Регина Тодонерко отметила, её долго уговаривали на такой шаг, она сопротивлялась изо всех сил, так как видела в зеркале свой «обвисший живот и дряблые ляжки», но все-таки согласилась. Певица спросила у своих подписчиков, хотят ли они узнать о диете, которой она придерживается последние 3 месяца.Поклонники Регины Тодоренко не разделили пессимизма звезды. Они уверены в том, что молодая мама имеет прекрасные формы и фигуру, которой позавидуют многие девушки, еще не успевшие родить ребенка. Поклонники Тодоренко завалили её комплиментами и лесными словами на любой вкус и заверили, певице не стоит так сильно беспокоится о своей внешности. Отдельно многие пожелали молодой маме и малышу крепкого здоровья и удачи.