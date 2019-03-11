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Sony разрабатывает новый смартфон Sony Xperia 4

Специалисты компании Sony разрабатывают смартфон версии Sony Xperia 4. Устройство будет быстрей Xperia 10, однако медленнее модели Xperia 1.
Sony разрабатывает новый смартфон Sony Xperia 4

Новинку наделят вытянутым экраном 21:9, а также чипсетом Snapdragon 710. Модель получит 5,7-дюймовый экран. Разрешение дисплея достигает 2520х1080 рх. ОЗУ составляет 4 ГБ, ПЗУ - 64 ГБ. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 2 800 мАч. Устройство получило сдвоенную камеру. В новинке будет отсутствовать 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников.

Смартфон будет обладать определённой степенью защиты от попадания влаги/пыли. Габариты Xperia 4 составляют 149,5x65x9,4 мм.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11

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