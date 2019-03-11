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Глава BlackBerry раскритиковал сгибающиеся смартфоны

Глава BlackBerry Джон Чен раскритиковал сгибающиеся смартфоны. Он считает их громоздкими и дорогими.
Глава BlackBerry раскритиковал сгибающиеся смартфоны

Джон Чен отмечает, несмотря на то, что Samsung и Huawei уже успели представить свои смартфоны со сгибающимися экранами, а другие компании сделают это в ближайшее время, он совершенно не верит в эту технологию на текущем этапе развития. Такие телефоны должны решать вопросы удобства и размера, а происходит ровно наоборот, уверен глава BlackBerry. Он отмечает, складывающийся экран может делать смартфон более компактным и функциональным, а не просто увеличивать диагональ дисплея за счет нового подхода.

Глава BlackBerry никому не советует приобретать подобные устройства, особенно с учетом их современных ценников. Он отметил, в будущем эта технология может изменить всю отрасль, но пока что этого не произошло. Джон Чен уверен, идентификация по отпечаткам пальцев, внешности и радужной оболочке глаза – это более серьезный прорыв в индустрии, чем сгибающийся экран.
Глава BlackBerry раскритиковал сгибающиеся смартфоны

Напомним, несмотря на то, что многие компании стремятся быстрее выпустить подобный смартфон, некоторые бренды считают иначе. Например, компания LG недавно заявила, что не собирается использовать эту технологию до тех пор, пока она не пройдет долгий путь развития и не сможет удовлетворять потребности покупателей.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16

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