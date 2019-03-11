Ученые нашли способ создания сверхбыстрого космического корабля





Астрофизики из США сделали вывод, что межпланетные перелеты на сверхскорости смогут воплотиться только при условии потребления достаточного количества энергии. Они считают, что таким источником смогут стать черные дыры в космическом пространстве, так как привычное топливо будет только балластом для осуществления подобных путешествий. Магнитная область как раз способна выделять необходимое количество радиации.По мнению ученых, подходящий размер небесного тела для проведения эксперимента должен составлять около 2,8 аттометра. Черная дыра такой небольшой величины сможет обеспечить космический корабль необходимой энергией за 10 лет, а также станет постоянным источником в будущем. Чтобы такая идея была реализована, исследователям понадобится разработать материалы, которые выдержат воздействие дыры.