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Алена Савкина оставляет новорожденного сына на мать, чтобы посетить «Дом-2»

Молодая мамочка Алена Савкина (Рапунцель-младшая) продолжает появляться в Периметре даже во время декретного отпуска, что очень удивляет многочисленных телезрителей.
Алена Савкина оставляет новорожденного сына на мать, чтобы посетить «Дом-2»

Не секрет, что спустя несколько недель после появления на свет наследника, Алена начала то и дело приезжать на Поляну. Сначала поклонники «Дома-2» пытались оправдать действия Рапунцель-младшей, указывая на то, что девушке в ее возрасте еще тяжело полностью осознать всю ответственность материнства.

Впрочем, на данный момент зрители реалити-шоу возмущены, ведь выяснилось, что Алена довольно часто оставляет своего новорожденного сына на мать, чтобы только посетить Периметр.

По словам фанатов телепроекта, Рапунцель-младшая должна понять, что не всегда ей на помощь может прийти ее родительница, ведь у Татьяны Владимировны есть еще и старшая дочь – Ольга.
Алена Савкина оставляет новорожденного сына на мать, чтобы посетить «Дом-2»

Правда некоторые преданные поклонники Алены подозревают, что молодая мамочка начала вести активную проектную жизнь, даже находясь в декретном отпуске, неспроста. По их мнению, руководство реалити заставляет Рапунцель-младшую оставлять сына на маму, чтобы та смогла приехать на Поляну.

Стоит отметить, на сегодняшний день в Периметре одной из самых обсуждаемых тем является конфликт Ильи Яббарова с Маргаритой Ларченко и возможное его воссоединение с младшей сестрой Ольги Рапунцель.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:40

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