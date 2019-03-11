Алена Савкина оставляет новорожденного сына на мать, чтобы посетить «Дом-2»





Не секрет, что спустя несколько недель после появления на свет наследника, Алена начала то и дело приезжать на Поляну. Сначала поклонники «Дома-2» пытались оправдать действия Рапунцель-младшей, указывая на то, что девушке в ее возрасте еще тяжело полностью осознать всю ответственность материнства.Впрочем, на данный момент зрители реалити-шоу возмущены, ведь выяснилось, что Алена довольно часто оставляет своего новорожденного сына на мать, чтобы только посетить Периметр.По словам фанатов телепроекта, Рапунцель-младшая должна понять, что не всегда ей на помощь может прийти ее родительница, ведь у Татьяны Владимировны есть еще и старшая дочь – Ольга.Правда некоторые преданные поклонники Алены подозревают, что молодая мамочка начала вести активную проектную жизнь, даже находясь в декретном отпуске, неспроста. По их мнению, руководство реалити заставляет Рапунцель-младшую оставлять сына на маму, чтобы та смогла приехать на Поляну.Стоит отметить, на сегодняшний день в Периметре одной из самых обсуждаемых тем является конфликт Ильи Яббарова с Маргаритой Ларченко и возможное его воссоединение с младшей сестрой Ольги Рапунцель.