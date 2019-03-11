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В сентябре представят самый большой совместный внедорожник BMW и Brilliance

Фотошпионы смогли заснять новый совместный внедорожник BMW и Brilliance, являющийся самым большим в модельном ряде. Презентация новинки состоится в сентябре 2019 года.
В сентябре представят самый большой совместный внедорожник BMW и Brilliance

Компании BMW и Brilliance уже давно сотрудничают вместе с целью выпуска локализованных автомобилей немецкого автопроизводителя для рынка Поднебесной. Очередным результатом их работы стал внедорожник V9, который местные фотошпионы засекли во время прохождения дорожных испытаний.

Автомобиль станет самым большим во всем модельном ряде компании Brilliance, но на данный момент его точные габариты неизвестны. Несмотря на плотный маскировочный слой, можно разглядеть основные черты внедорожника V9. Он получит дизайн, похожий на своих братьев из BMW, но все-таки имеет и свои отличительные черты: массивная радиаторная решетка, необычная передняя оптика и горизонтальные фары сзади.

Полные ходовые характеристики Brilliance V9 пока неизвестны, но ожидается бензиновый турбодвигатель CE18 от BMW, выдающий 231 лошадиную силу. Он должен сочетаться с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом.

Официальная презентация новинки состоится в сентября 2019 года. Автопроизводитель обещает сообщить все характеристики Brilliance V9 и его цену незадолго до самого представления.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:44

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