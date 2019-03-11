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Umidigi представит 12 марта «убийцей флагманов» с камерой на 48 Мп

Фирма Umidigi 12 марта презентует новый смартфон F1 Play, который прозвали «убийцей флагманов». В интернете появился тизер этого устройства.
Umidigi представит 12 марта «убийцей флагманов» с камерой на 48 Мп

В видеоролике компания рассказала о технических возможностях своего мобильного изобретения. Известно, что аппарат выйдет на рынок с 6,3-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры и двойной камерой с разрешением 48+8 Мп.

Umidigi F1 Play функционирует на однокристальном процессоре MediTek Helio P60 с объемом оперативной памяти в 6 Гб и внедренным накопителем в 64 Гб. Особенно стоит отметить емкость аккумулятора «убийцы флагманов» на 5150 мАч, что выделяет его из числа остальных мобильных устройств. Поддерживает он также и быструю 18-ваттную зарядку с операционной системой Android 9.0 Pie.

Предполагается, что этот смартфон не будет дорого продаваться, так как компания намерена сделать его самым доступным из всех аппаратов с камерой на 48 Мп.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:28

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