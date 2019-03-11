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Алексей Безус заявил, что у него «нет желания» участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

30-летний участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Безус признался, что не хочет соревноваться в проектном конкурсе «Свадьба на миллион».
Алексей Безус заявил, что у него «нет желания» участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

По словам молодого человека, на данный момент у него «нет желания» бороться за один миллион рублей.

Не секрет, что накануне конкурса «Свадьба на миллион» на Лобном месте был объявлен список пар, которые будут соревноваться за один миллион рублей. В числе претендентов на главный приз оказались Милена и Алексей, которые уже давно начали говорить о таком серьезном шаге как свадьба.

Впрочем, что-то пошло не так, ведь Безус заявил, что отказывается участвовать в состязании. Вчера в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Алексей признается Милене, что у него «нет желания» бороться за один миллион рублей.

«Сейчас у меня нет желания бороться ни за какую свадьбу..», - заявляет Безус Безбородовой.

Алексей Безус заявил, что у него «нет желания» участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

19-летняя участница «Дома-2» отметила, что готова поставить точку в отношениях с возлюбленным, если он не планирует брать ее в жены. Нужно сказать, что слова Милены не удивили Алексея и он заявил, чтобы девушка отправлялась в комнату собирать свои вещи.

К слову, на данный момент сложно сказать, как закончился очередной конфликт Безбородовой и Безуса, однако многие телезрители уверены, что без драки не обошлось.

По мнению поклонников проекта, и в этот раз потасовку могла спровоцировать именно Милена, которую, как видно на записи, возмутило то, что избранник отказывается от участия в конкурсе «Свадьба на миллион».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:57

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