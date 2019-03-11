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Honor выпустила бюджетный 8-дюймовый планшет Honor Tab 5

Honor выпустила бюджетную версию 8-дюймового планшета Honor Tab 5. Устройство работает на основе чипсета Kirin 710.
Honor выпустила бюджетный 8-дюймовый планшет Honor Tab 5

В гладком дизайне производитель использовал металлические и пластиковые композиционные материалы. Устройство похоже на прошлые модели Honor. В новинке используется экран 8 IPS IPS LCD. Разрешение версии Tab 5 1200 на 1920 px (Full HD). Соотношение сторон составляет 16:10. В модели на задней/передней 8-мегапиксельной камере используется стекло, которое устойчиво к царапинам. На задней камере имеется автофокусировка, однако отсутствует светодиодная вспышка. В звуковую систему входит стереопара динамиков, которая обеспечивает Dolby Atmos снизу/сверху устройства.

Новинка получила технологию графического процессора Huawei Turbo 2.0. Модель предлагают в двух вариациях: с ОЗУ на 3 ГБ, ПЗУ на 32 ГБ либо с ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Устройство может поддерживать microSD на 512 ГБ. Аккумуляторная батарея обладает ёмкостью на 5 100 мАч. Новинка расценивается в $164.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:04

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