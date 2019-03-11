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Астрономы заявили о вероятном попадании на Землю 80-метрового метеорита на Землю в 2020 году

По направлению к Земле летит 80-метровый метеорит, который может столкнуться с ней летом 2020 года. Объект носит название DF31.
Астрономы заявили о вероятном попадании на Землю 80-метрового метеорита на Землю в 2020 году

Астероид впервые обнаружили американские астрономы в 2013 году, и с февраля за ним наблюдают регулярно. Космический камень время от времени приближается к Земле, за минувшую сотню лет подлетев к планете на максимально близкую дистанцию больше шести десятков раз, его скорость составляет 33 000 миль в час.

По мнению исследователей, метеорит 17 июля 2020 года может столкнуться с Землей. Если он не сгорит в атмосфере и в действительности мог бы рухнуть на поверхность Земли, то последствия могли бы оказаться ужасающими. Если ученые не ошибаются, то внеземной объект почти в 10 раз больше обычного пассажирского автобуса и в 8,5 раз длиннее привычного автомобиля.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:40

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