Астрономы заявили о вероятном попадании на Землю 80-метрового метеорита на Землю в 2020 году





Астероид впервые обнаружили американские астрономы в 2013 году, и с февраля за ним наблюдают регулярно. Космический камень время от времени приближается к Земле, за минувшую сотню лет подлетев к планете на максимально близкую дистанцию больше шести десятков раз, его скорость составляет 33 000 миль в час.По мнению исследователей, метеорит 17 июля 2020 года может столкнуться с Землей. Если он не сгорит в атмосфере и в действительности мог бы рухнуть на поверхность Земли, то последствия могли бы оказаться ужасающими. Если ученые не ошибаются, то внеземной объект почти в 10 раз больше обычного пассажирского автобуса и в 8,5 раз длиннее привычного автомобиля.