АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Глава ФАС: «Россияне двукратно переплачивают за услуги ЖКХ»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев разъяснил самые спорные вопросы деятельности ведомства. По его словам, россияне уже давно двукратно переплачивают за услуги ЖКХ.
Глава ФАС: «Россияне двукратно переплачивают за услуги ЖКХ»

Игорь Артемьев рассказал, все рассуждения о низких тарифах на коммунальные услуги являются наглой ложью и манипуляцией. Глава ФАС отметил, случаются ситуации, когда в двух соседних населенных пунктах цены могут отличаться в десятки раз. И причина у этой ситуации простая – монополии и коррупция. По словам Артемьева, об этом всегда знают местные власти, но очень часто они сами заинтересованы в таком положении дел. Почти все россияне двукратно переплачивают по счетам за услуги ЖКХ, отметил глава ФАС. Согласно его информации, те тарифы, которые сейчас считаются нормальными, практически на 100% превышают себестоимость.

Для решения этой проблемы Игорь Артемьев предлагает принять федеральный закон, описывающий основы тарифного регулирования по всей стране. Сейчас многие субъекты самостоятельно решают, каким образом им формировать итоговую цену на ЖКХ, что и приводит к утверждению цен, во много раз превосходящих себестоимость.

Глава ФАС также рассказал о том, что больше всего картельных сговоров наблюдается в социальной и государственной сфере. Нарушить законы рынка и конкуренции пытаются как покупатели, так и продавцы. В качестве примера он привел лекарства-заменители, имеющие стабильно одинаковый ценник, хотя такого быть не должно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:24

Читайте также
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Umidigi представит 12 марта «убийцей
Актриса Татьяна Доронина из-за болезни
Сергей Шойгу представил отчет о росте
Honor выпустила бюджетный 8-дюймовый
Алексей Безус заявил, что у него «нет
В Москве мужчину насмерть сбила
Александр Цекало тайно женился на
Астрономы заявили о вероятном попадании
Настя Каменских приняла участие в
Глава ФАС: «Россияне двукратно
Алена Шишкова показалав Instagram как
Эксперты назвали болезни зубов причиной
Валерий Сюткин не понимает пристрастия
Новый складной смартфон Samsung
Саша Черно пригрозила Иосифу Оганесяну,
В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи
Объявлены цены на обновленный седан
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Ольга Бузова случайно подтвердила слухи
Сын Алёны Водонаевой поднялся на высоту
Ученые рассказали о влиянии брака на
Королевский двор нанял программиста для
LG выпускает изогнутый монитор с
Ольга Бузова похудела на три килограмма
Ксения Бородина в своём профиле
Ученые: Парантропы страдали от дефектов
Артем Сорока хочет участвовать в
Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за
В Москве школьница выпала из окна после
Эксперт спрогнозировал неуспешность
Просмотреть все новости