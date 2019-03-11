Глава ФАС: «Россияне двукратно переплачивают за услуги ЖКХ»





Игорь Артемьев рассказал, все рассуждения о низких тарифах на коммунальные услуги являются наглой ложью и манипуляцией. Глава ФАС отметил, случаются ситуации, когда в двух соседних населенных пунктах цены могут отличаться в десятки раз. И причина у этой ситуации простая – монополии и коррупция. По словам Артемьева, об этом всегда знают местные власти, но очень часто они сами заинтересованы в таком положении дел. Почти все россияне двукратно переплачивают по счетам за услуги ЖКХ, отметил глава ФАС. Согласно его информации, те тарифы, которые сейчас считаются нормальными, практически на 100% превышают себестоимость.Для решения этой проблемы Игорь Артемьев предлагает принять федеральный закон, описывающий основы тарифного регулирования по всей стране. Сейчас многие субъекты самостоятельно решают, каким образом им формировать итоговую цену на ЖКХ, что и приводит к утверждению цен, во много раз превосходящих себестоимость.Глава ФАС также рассказал о том, что больше всего картельных сговоров наблюдается в социальной и государственной сфере. Нарушить законы рынка и конкуренции пытаются как покупатели, так и продавцы. В качестве примера он привел лекарства-заменители, имеющие стабильно одинаковый ценник, хотя такого быть не должно.