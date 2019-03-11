Актриса Татьяна Доронина из-за болезни месяц отсутствовала на работе в МХАТе





В конце 2018 года артистку уволили с поста худрука МХАТа, а ее место занял Эдуард Бояков. Дорониной предложили чисто номинальную должность президента театра. Некоторые ее коллеги предположили, что эти изменения сказались на ослаблении ее здоровья.В МХАТ сообщили, что бывший художественный руководитель сейчас чувствует себя плохо, попросив не связывать это с определенными театральными событиями. Как только она поправится, представители культурного учреждения планируют организовать встречу между Бояковым и Дорониной для обсуждения вопросов, связанных с началом работы худсоветом.Нынешний руководитель театра заявил о желании главы Минкульта Владимира Мединского и советника президента РФ по делам культуры Владимира Толстого стать членами худсовета МХАТа. Новый орган пока не проводил заседаний, еще неизвестен его формат работы, но его дальнейшее существование не подвергается никакому сомнению.