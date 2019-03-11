Александр Цекало тайно женился на молодой возлюбленной Дарине Эрвин





На торжество пригласили только самых близких друзей и родственников новоиспеченной семьи. Однако в конце весны они планируют устроить праздник в честь свадьбы для широкой публики. Известно, что невеста взяла фамилию Цекало, хотя до церемонии хотела оставить девичью. Знаменитость старше своей избранницы на 30 лет. Для него этот брак стал четвертым.Ранее было известно, что отец модели, который на 7 лет младше продюсера, был против предстоящего события, так как не верил в искренность чувств возлюбленных и сомневался, что у них получится создать полноценную семью.