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Александр Цекало тайно женился на молодой возлюбленной Дарине Эрвин

Продюсер Александр Цекало узаконил отношения со своей молодой возлюбленной, моделью Дариной Эрвин. Они тайно поженились в Беверли-Хиллз.
Александр Цекало тайно женился на молодой возлюбленной Дарине Эрвин

На торжество пригласили только самых близких друзей и родственников новоиспеченной семьи. Однако в конце весны они планируют устроить праздник в честь свадьбы для широкой публики. Известно, что невеста взяла фамилию Цекало, хотя до церемонии хотела оставить девичью. Знаменитость старше своей избранницы на 30 лет. Для него этот брак стал четвертым.
Александр Цекало тайно женился на молодой возлюбленной Дарине Эрвин

Ранее было известно, что отец модели, который на 7 лет младше продюсера, был против предстоящего события, так как не верил в искренность чувств возлюбленных и сомневался, что у них получится создать полноценную семью.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:48

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