Игорь Николаев поздравил Валерия Леонтьева с приближающимся юбилеем

Он назвал Леонтьева универсальным, а также уникальным артистом. По его словам, исполнитель имеет «сочный» голос, который звучит молодо, а также ярко. Николаев отметил, что на недавнем концерте Валерий Леонтьев выступил особенно хорошо. Певец был рад поздравить своего коллегу прямо на сцене. Николаев напомнил публике о приближающемся юбилее знаменитости. Он пообещал праздновать 70-летие Леонтьева со всей страной.Фолловеры решили присоединиться к поздравлениям певца. Фанаты оставили массу тёплых пожеланий Народному артисту России. Многие отметили, что не были в курсе такой хорошей дружбы между Леонтьевым и Николаевым.