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Игорь Николаев поздравил Валерия Леонтьева с приближающимся юбилеем

Игорь Николаев поздравил Валерия Леонтьева с приближающимся юбилеем. Известный российский певец 19 марта будет отмечать своё 70-летие. Поздравление Николаев опубликовал в Instagram.
Игорь Николаев поздравил Валерия Леонтьева с приближающимся юбилеем

Он назвал Леонтьева универсальным, а также уникальным артистом. По его словам, исполнитель имеет «сочный» голос, который звучит молодо, а также ярко. Николаев отметил, что на недавнем концерте Валерий Леонтьев выступил особенно хорошо. Певец был рад поздравить своего коллегу прямо на сцене. Николаев напомнил публике о приближающемся юбилее знаменитости. Он пообещал праздновать 70-летие Леонтьева со всей страной.

Фолловеры решили присоединиться к поздравлениям певца. Фанаты оставили массу тёплых пожеланий Народному артисту России. Многие отметили, что не были в курсе такой хорошей дружбы между Леонтьевым и Николаевым.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:36

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