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Эксперты назвали болезни зубов причиной развития других заболеваний

Эксперты провели исследование и установили, что болезни зубов являются причиной развития других заболеваний. Они могут провоцировать проблемы суставов, сердца, почек и иных органов.
Эксперты назвали болезни зубов причиной развития других заболеваний

Все дело в микроорганизмах, живущих в поврежденной ротовой полости, и веществах, попадающих в организм из-за разложения эмали. Наличие пародонтоза значительно увеличивает шанс заболевания всей сердечно-сосудистой системы, а проблемы с деснами могут быть чреваты бактерицидным эндокардитом.

Регулярные болезни зубов способны вызвать проблемы с почками, их хроническую недостаточность и даже гломерулонефрит. Бактерии, живущие в поврежденной ротовой полости, способны добраться и до поджелудочной железы. Повреждения этого органа приведут к нарушению выработки инсулина, что повлияет на работу всего организма в целом. В последствии это может привести к формированию диабета.

В числе иных заболеваний, способных развиться из-за болезней зубов, оказались сепсис, пародонтоз, аллергия и синусит. Эксперты отмечают, многие люди не знают о таких разрушительных последствиях игнорирования проблем с ротовой полостью, поэтому стоматологам и другим врачам необходимо регулярно напоминать пациентам об этом.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:08

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