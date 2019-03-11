Эксперты назвали болезни зубов причиной развития других заболеваний





Все дело в микроорганизмах, живущих в поврежденной ротовой полости, и веществах, попадающих в организм из-за разложения эмали. Наличие пародонтоза значительно увеличивает шанс заболевания всей сердечно-сосудистой системы, а проблемы с деснами могут быть чреваты бактерицидным эндокардитом.Регулярные болезни зубов способны вызвать проблемы с почками, их хроническую недостаточность и даже гломерулонефрит. Бактерии, живущие в поврежденной ротовой полости, способны добраться и до поджелудочной железы. Повреждения этого органа приведут к нарушению выработки инсулина, что повлияет на работу всего организма в целом. В последствии это может привести к формированию диабета.В числе иных заболеваний, способных развиться из-за болезней зубов, оказались сепсис, пародонтоз, аллергия и синусит. Эксперты отмечают, многие люди не знают о таких разрушительных последствиях игнорирования проблем с ротовой полостью, поэтому стоматологам и другим врачам необходимо регулярно напоминать пациентам об этом.