Саша Черно пригрозила Иосифу Оганесяну, что не будет убираться в комнате
Александра Черно пригрозила своему возлюбленному Иосифу Оганесяну, что не будет убираться в комнате, если он и дальше продолжить выставлять ее при коллективе «свиньей».
Не секрет, что уже несколько дней Александра во всеуслышание заявляет, что ей очень тяжело совладать со своими эмоциями, поэтому она и срывается на Иосифа. Черно злит тот факт, что в комнате ей приходиться убирать самостоятельно.
Наш портал уже писал о том, что не так давно Саша во время Лобного места «отчитала» Иосифа. Черно не понравилось, что Оганесян занимается женскими делами по дому, ведь это, по ее словам, должно быть унизительно для мужчины.
Нужно сказать, что Иосиф поспешил прислушаться к своей супруге и на несколько дней забыл об уборке и готовке. В результате Александра опять оказалась недовольна происходящим. Девушка заявила, что ей надоело то и дело убираться в комнате, в то время, как в остальных комнатах это делает горничная.
В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена очередная ссора Черно и Оганесяна.
В свою очередь Оганесян отметил, что своими угрозами Черно не сможет его напугать, а также указал на то, что уборка в комнате не является его проблемой. К слову, на записи Иосиф предлагает Саше выпить таблетку, чтобы успокоиться, однако девушка заявляет, что дело вовсе не в таблетках.
Не секрет, что уже несколько дней Александра во всеуслышание заявляет, что ей очень тяжело совладать со своими эмоциями, поэтому она и срывается на Иосифа. Черно злит тот факт, что в комнате ей приходиться убирать самостоятельно.
Наш портал уже писал о том, что не так давно Саша во время Лобного места «отчитала» Иосифа. Черно не понравилось, что Оганесян занимается женскими делами по дому, ведь это, по ее словам, должно быть унизительно для мужчины.
Нужно сказать, что Иосиф поспешил прислушаться к своей супруге и на несколько дней забыл об уборке и готовке. В результате Александра опять оказалась недовольна происходящим. Девушка заявила, что ей надоело то и дело убираться в комнате, в то время, как в остальных комнатах это делает горничная.
В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена очередная ссора Черно и Оганесяна.
«Реально договоришься и я вообще не буду убираться в комнате», - возмущенно заявляет Александра Иосифу.
В свою очередь Оганесян отметил, что своими угрозами Черно не сможет его напугать, а также указал на то, что уборка в комнате не является его проблемой. К слову, на записи Иосиф предлагает Саше выпить таблетку, чтобы успокоиться, однако девушка заявляет, что дело вовсе не в таблетках.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50