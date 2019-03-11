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В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи Пынзарь на празднике Ксении Бородиной

Пользователи Сети высмеяли нелепое платье Дарьи Пынзарь, в котором та пришла на день рождения Ксении Бородиной. Бывшая участница «Дома-2» надела на себя наряд, который больше напоминал одежду для любовных игр.
В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи Пынзарь на празднике Ксении Бородиной

Дарья Пынзарь на празднике Ксении Бородиной сильно выделялась не только на фоне остальных гостей, но и самой именинницы. Подруга ведущей «Дома-2» надела на себя платье в пол с очень открытым верхом и невероятно длинным разрезом до самого бедра. Едва прикрывающий бюст знаменитости наряд, как пишут фолловеры в социальных сетях, будто бы держался исключительно на её сосках, а не будь их, то вовсе свалился бы на пол.
В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи Пынзарь на празднике Ксении Бородиной

Пользователи Сети критикуют Дарью Пынзарь и за отсутствие вкуса, ведь все знают, что оголяя плечи, ни в коем случае нельзя открывать ещё и ноги, и наоборот. Фанаты Бородиной рекомендовали ведущей посоветовать подруге хорошего стилиста, который научит её одеваться нормально и не позориться перед публикой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:48

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