В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи Пынзарь на празднике Ксении Бородиной

Дарья Пынзарь на празднике Ксении Бородиной сильно выделялась не только на фоне остальных гостей, но и самой именинницы. Подруга ведущей «Дома-2» надела на себя платье в пол с очень открытым верхом и невероятно длинным разрезом до самого бедра. Едва прикрывающий бюст знаменитости наряд, как пишут фолловеры в социальных сетях, будто бы держался исключительно на её сосках, а не будь их, то вовсе свалился бы на пол.Пользователи Сети критикуют Дарью Пынзарь и за отсутствие вкуса, ведь все знают, что оголяя плечи, ни в коем случае нельзя открывать ещё и ноги, и наоборот. Фанаты Бородиной рекомендовали ведущей посоветовать подруге хорошего стилиста, который научит её одеваться нормально и не позориться перед публикой.