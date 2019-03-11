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Настя Каменских приняла участие в обнаженном фотобаттле

Анна Седокова на своей странице в Instagram начала битву фотографий, сделанных в кровати. Настя Каменских приняла участие в обнаженном фотобаттле.
Настя Каменских приняла участие в обнаженном фотобаттле

Знаменитости опубликовали фотографии, на которых демонстрируют свои пышные формы. Седокова таким образом решила поздравить представительниц женского пола с весенним праздником. На снимке она запечатлена на кровати с белоснежным постельным бельем, которым прикрыла часть своего тела. Рядом с ней лежали праздничные атрибуты, в числе которых шампанское и цветы.
Настя Каменских приняла участие в обнаженном фотобаттле

Каменских, в свою очередь, решила напомнить поклонникам о своем недавнем хите «Попа как у Ким». Она переняла идею у экс-солистки «ВИА Гры» и в той же манере сфотографировалась в зеркальном отражении потолка.

Пользователи социальной сети принялись обсуждать, чей снимок выглядит удачнее. Многие посчитали, что Седокова опубликовала более креативное фото. Некоторые, наоборот, отметили излишнюю откровенность кадра, заявив, что Каменских все же выигрывает в этой битве.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:32

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