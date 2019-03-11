Алена Шишкова показалав Instagram как она с дочкой Алисой делает упражнение «велосипед»

Рэрпер Тимати является отцом девочки. Хотя пара вместе не живёт, рэп-исполнитель поддерживают хорошие отношения с Шишковой. Скоро девочке исполнится 5 лет. По словам модели, её дочь растёт разносторонним умным ребенком, который увлекается разными видами спорта. При этом специализацией девочки является балет. Алиса обладает хорошей растяжкой. В Сети Шишкова выложила видео, на котором мама с дочерью делают упражнение под названием «велосипед». Алиса при этом демонстрирует также прочие гимнастические упражнения.Много времени девочка проводит со своей бабушкой Симоной Юнусовой, которая является мамой Тимати. При этом женщина довольно часто публикует в Instagram видеозаписи с любимой внучкой. Недавно Алиса снялась в рекламном ролике для ресторана своего отца.