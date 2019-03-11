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Алена Шишкова показалав Instagram как она с дочкой Алисой делает упражнение «велосипед»

Алена Шишкова со своей дочерью занимается совместными домашними тренировками. Модель в Instagram решила опубликовать видео, на котором Алиса с мамой крутят велосипед.
Алена Шишкова показалав Instagram как она с дочкой Алисой делает упражнение «велосипед»

Рэрпер Тимати является отцом девочки. Хотя пара вместе не живёт, рэп-исполнитель поддерживают хорошие отношения с Шишковой. Скоро девочке исполнится 5 лет. По словам модели, её дочь растёт разносторонним умным ребенком, который увлекается разными видами спорта. При этом специализацией девочки является балет. Алиса обладает хорошей растяжкой. В Сети Шишкова выложила видео, на котором мама с дочерью делают упражнение под названием «велосипед». Алиса при этом демонстрирует также прочие гимнастические упражнения.
Алена Шишкова показалав Instagram как она с дочкой Алисой делает упражнение «велосипед»

Много времени девочка проводит со своей бабушкой Симоной Юнусовой, которая является мамой Тимати. При этом женщина довольно часто публикует в Instagram видеозаписи с любимой внучкой. Недавно Алиса снялась в рекламном ролике для ресторана своего отца.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:16

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