Ольга Бузова случайно подтвердила слухи о романе с Лёшей Свиком





Ольга Бузова давно провоцирует среди поклонников слухи о тайном возлюбленном, вот только фанаты так и не могли понять, кто же из окружения певицы удостоился чести стать её спутником. Изначально эту роль приписывали Тимуру Батрутдинову, а теперь она сама случайно выдала роман с Лёшей Свиком, опубликовав загадочный пост в Instagram.Певица призналась, что ещё никогда так не ждала праздника 8 марта, как в этот раз. На прикреплённом снимке она стоит в обнимку с мужчиной, нежно придерживающим её за талию, но вот лицо его предусмотрительно скрыла смайлом, что оказалось совершенно ни к чему, ведь Ольга Бузова отметила на этом кадре Лёшу Свика.Кроме того, подтверждением их романа стала и публикация самого рэпера, ведь он разместил в своём микроблоге то же фото, вот только своё лицо не закрывал, а сделал это с Ольгой Бузовой. Фанаты уже не сомневаются в близких отношениях пары, записавшей на днях совместную песню «Поцелуй на балконе», и утверждают, что смотрятся они вместе очень даже гармонично.