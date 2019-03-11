Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко примут участие в конкурсе «Свадьба на миллион», чтобы на выигранные деньги обвенчаться





На днях Ольга и Дмитрий сделали сенсационное объявление, которое на данный момент очень активно обсуждается в социальных сетях. Дело в том, что Рапунцель и Дмитренко хотят посоревноваться с другими проектными парами и заполучить один миллион рублей.По словам супругов, в отличие от других претендентов на миллион, они уже прошли испытание ЗАГСом, поэтому знают, куда потратят выигранные деньги. Выяснилось, что длинноволосая красавица хочет опять примерить на себя роль невесты и дать клятву верности Дмитрию, только уже в храме.Стоит отметить, что на сегодняшний день в семействе Рапунцель и Дмитренко царит гармония. Супруги перестали ссориться и снова начали строить общие планы на совместное будущее. Оказывается, что Ольга и Дмитрий уже задумываются о втором ребенке и даже хотят взять ипотеку, чтобы приобрести в Москве недвижимость.Впрочем, многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» не верят в искренность Рапунцель и Дмитренко. По мнению поклонников проекта, Ольге и Дмитрию на данный момент не выгодно скандалить, и именно поэтому в их семье наступил мир.К слову, некоторые телезрители вспомнили, что когда-то на обряд венчания решилось и семейство Пынзарей, как раз в тот момент, когда шел конкурс «Свадьба на миллион», после чего, кстати, они и выиграли.