Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко примут участие в конкурсе «Свадьба на миллион», чтобы на выигранные деньги обвенчаться
«Брендовое» семейство телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко намерено принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион», так как хотят на выигранные деньги обвенчаться в храме.
На днях Ольга и Дмитрий сделали сенсационное объявление, которое на данный момент очень активно обсуждается в социальных сетях. Дело в том, что Рапунцель и Дмитренко хотят посоревноваться с другими проектными парами и заполучить один миллион рублей.
По словам супругов, в отличие от других претендентов на миллион, они уже прошли испытание ЗАГСом, поэтому знают, куда потратят выигранные деньги. Выяснилось, что длинноволосая красавица хочет опять примерить на себя роль невесты и дать клятву верности Дмитрию, только уже в храме.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в семействе Рапунцель и Дмитренко царит гармония. Супруги перестали ссориться и снова начали строить общие планы на совместное будущее. Оказывается, что Ольга и Дмитрий уже задумываются о втором ребенке и даже хотят взять ипотеку, чтобы приобрести в Москве недвижимость.
Впрочем, многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» не верят в искренность Рапунцель и Дмитренко. По мнению поклонников проекта, Ольге и Дмитрию на данный момент не выгодно скандалить, и именно поэтому в их семье наступил мир.
К слову, некоторые телезрители вспомнили, что когда-то на обряд венчания решилось и семейство Пынзарей, как раз в тот момент, когда шел конкурс «Свадьба на миллион», после чего, кстати, они и выиграли.
На днях Ольга и Дмитрий сделали сенсационное объявление, которое на данный момент очень активно обсуждается в социальных сетях. Дело в том, что Рапунцель и Дмитренко хотят посоревноваться с другими проектными парами и заполучить один миллион рублей.
По словам супругов, в отличие от других претендентов на миллион, они уже прошли испытание ЗАГСом, поэтому знают, куда потратят выигранные деньги. Выяснилось, что длинноволосая красавица хочет опять примерить на себя роль невесты и дать клятву верности Дмитрию, только уже в храме.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в семействе Рапунцель и Дмитренко царит гармония. Супруги перестали ссориться и снова начали строить общие планы на совместное будущее. Оказывается, что Ольга и Дмитрий уже задумываются о втором ребенке и даже хотят взять ипотеку, чтобы приобрести в Москве недвижимость.
Впрочем, многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» не верят в искренность Рапунцель и Дмитренко. По мнению поклонников проекта, Ольге и Дмитрию на данный момент не выгодно скандалить, и именно поэтому в их семье наступил мир.
К слову, некоторые телезрители вспомнили, что когда-то на обряд венчания решилось и семейство Пынзарей, как раз в тот момент, когда шел конкурс «Свадьба на миллион», после чего, кстати, они и выиграли.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:34