Сын Алёны Водонаевой поднялся на высоту 6 метров ради новых сапог для матери
Сын популярной экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой поднялся на высоту 6 метров ради новых сапог для матери. Мальчик залез на деревянный столб, на котором сверху красовались ботфорты от известного бренда.
Алёна Водонаева в своём микроблоге в Instagram похвасталась практически героическим поступком 8-летнего сына Богдана. Во время празднования Масленицы ребёнок согласился ради матери залезть на скользкий 6-метровый столб, чтобы достать оттуда новые ботфорты. Происходящее звезда конечно же сняла на камеру своего смартфона и сразу опубликовала в соцсети.
Под постом Алёна Водонаева в спешке коротко описала суть происходящего, заявив, что текст восхищения своим ребёнком допишет позже, так как до сих пор находится в состоянии шока от того, что Богдан залез на 6-метровый столб ради новых ботфортов для мамы.
Алёна Водонаева в своём микроблоге в Instagram похвасталась практически героическим поступком 8-летнего сына Богдана. Во время празднования Масленицы ребёнок согласился ради матери залезть на скользкий 6-метровый столб, чтобы достать оттуда новые ботфорты. Происходящее звезда конечно же сняла на камеру своего смартфона и сразу опубликовала в соцсети.
Под постом Алёна Водонаева в спешке коротко описала суть происходящего, заявив, что текст восхищения своим ребёнком допишет позже, так как до сих пор находится в состоянии шока от того, что Богдан залез на 6-метровый столб ради новых ботфортов для мамы.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:18