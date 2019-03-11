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Сын Алёны Водонаевой поднялся на высоту 6 метров ради новых сапог для матери

Сын популярной экс-участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой поднялся на высоту 6 метров ради новых сапог для матери. Мальчик залез на деревянный столб, на котором сверху красовались ботфорты от известного бренда.
Сын Алёны Водонаевой поднялся на высоту 6 метров ради новых сапог для матери

Алёна Водонаева в своём микроблоге в Instagram похвасталась практически героическим поступком 8-летнего сына Богдана. Во время празднования Масленицы ребёнок согласился ради матери залезть на скользкий 6-метровый столб, чтобы достать оттуда новые ботфорты. Происходящее звезда конечно же сняла на камеру своего смартфона и сразу опубликовала в соцсети.
Сын Алёны Водонаевой поднялся на высоту 6 метров ради новых сапог для матери

Под постом Алёна Водонаева в спешке коротко описала суть происходящего, заявив, что текст восхищения своим ребёнком допишет позже, так как до сих пор находится в состоянии шока от того, что Богдан залез на 6-метровый столб ради новых ботфортов для мамы.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:18

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