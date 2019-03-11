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Королевский двор нанял программиста для защиты Меган Маркл от фейковых новостей и негативных комментариев

Британский королевский двор нанял программиста и специалиста по IT с целью защиты Меган Маркл. В обязанности работника входит мониторинг и удаление оскорбительных и фейковых комментариев и новостей.
Королевский двор нанял программиста для защиты Меган Маркл от фейковых новостей и негативных комментариев

Такая необходимость появилась из-за того, что Меган Маркл начала подвергается постоянной критике со стороны не только британского, но и мирового сообщества. СМИ и пользователи Сети следят за каждым шагом герцогини Сассекской, отмечают детали её гардероба и поведения. Многие уверены, что Меган Маркл неуважительно относится к традициям британской королевской семьи. Так, на одном из последних мероприятий супруга принца Гарри не надела на себя бейдж с именем, так как не хотела портить свое платье, хотя этого требовал протокол.

Подобный поток критики со всех сторон вынудил королевский двор реагировать. Теперь за сохранением доброго имени Меган Макрл в Сети и СМИ будет следить специальный программист. В его задачи будет входить не только мониторинг, но и удаление фейковых и оскорбительных сообщений и новостей. Многие британцы уже успели возмутиться этой инициативой и считают, что таким образом у них хотят забрать свободу слова.

Напомним, Меган Маркл недавно была обвинена дворецким принцессы Дианы Полом Баррелом. Он заявил, что герцогиня Сассекская невнимательно относится к деньгам и уже успела потратить на подготовку вечеринки в честь рождения первенца 330 тысяч фунтов. Также сообщалось, что подобное известие очень огорчило и расстроило принца Уильяма и Кейт Миддлтон.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:02

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