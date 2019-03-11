Ксения Бородина в своём профиле выглядит не так, как на странице Курбана Омарова





В день своего рождения Ксения Бородина с самого утра начала делиться с подписчиками в Instagram фотографиями с подарками и цветами. Первым супругу поздравил муж Курбан Омаров, которого та любезно попросила запечатлеть её на фоне букетов и презентов. Уступчивый бизнесмен не только сфотографировал супругу, но и сразу опубликовал снимок в своём микроблоге, похваставшись тем, как осчастливил любимую.Немногим позже аналогичный кадр появился и на странице самой Ксении Бородиной, вот только выглядела она на нём не так, как в профиле Курбана Омарова. Первое, что бросилось в глаза подписчикам, — второй подбородок сонной звезды, который она аккуратно спрятала на собственной фотографии. Также фанаты заметили внезапно побелевшую и выглаженную футболку Бородиной и высмеяли её за «дорисованный» в фотошопе сосок, торчащий из-под одежды.Публика не сомневается, что после такой разницы между двумя снимками в своём и профиле супруга, Ксения Бородина знатно отчитала Курбана Омарова, выставившего её на всеобщее обозрение не только в помятой одежде, но и с грязной головой.