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Ксения Бородина в своём профиле выглядит не так, как на странице Курбана Омарова

Фанаты заметили, что Ксения Бородина на снимках в своём профиле выглядит не так, как на странице Курбана Омарова. Фотографии с дня рождения в микроблоге ведущей «Дома-2», по мнению публики, просто «пестрят» фотошопом.
Ксения Бородина в своём профиле выглядит не так, как на странице Курбана Омарова

В день своего рождения Ксения Бородина с самого утра начала делиться с подписчиками в Instagram фотографиями с подарками и цветами. Первым супругу поздравил муж Курбан Омаров, которого та любезно попросила запечатлеть её на фоне букетов и презентов. Уступчивый бизнесмен не только сфотографировал супругу, но и сразу опубликовал снимок в своём микроблоге, похваставшись тем, как осчастливил любимую.
Ксения Бородина в своём профиле выглядит не так, как на странице Курбана Омарова

Немногим позже аналогичный кадр появился и на странице самой Ксении Бородиной, вот только выглядела она на нём не так, как в профиле Курбана Омарова. Первое, что бросилось в глаза подписчикам, — второй подбородок сонной звезды, который она аккуратно спрятала на собственной фотографии. Также фанаты заметили внезапно побелевшую и выглаженную футболку Бородиной и высмеяли её за «дорисованный» в фотошопе сосок, торчащий из-под одежды.
Ксения Бородина в своём профиле выглядит не так, как на странице Курбана Омарова

Публика не сомневается, что после такой разницы между двумя снимками в своём и профиле супруга, Ксения Бородина знатно отчитала Курбана Омарова, выставившего её на всеобщее обозрение не только в помятой одежде, но и с грязной головой.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:43

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