Артем Сорока хочет участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» в паре с Ольгой Бузовой или Ольгой Орловой

«Я еще не определился.. Либо Ольга Бузова, либо Ольга Орлова.. Я это еще буду решать. Надо мне бабушке позвонить и посоветоваться. Бабушка все смотрит и решает, кто и с кем Артем будет. Хотя.. вообще лучше поехать. Да, я, наверное, поеду к ней и сяду, чайку попьем и она расклады мне все даст..», - заявил Артем Сорока на общей кухне.



