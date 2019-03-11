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Артем Сорока хочет участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» в паре с Ольгой Бузовой или Ольгой Орловой

Один из самых творческих участников телестройки «Дом-2» Артем Сорока продолжает выбирать себе «невесту», с которой сможет принять участие в проектном конкурсе «Свадьба на миллион».
Артем Сорока хочет участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» в паре с Ольгой Бузовой или Ольгой Орловой

На днях в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск реалити-шоу «Дом-2», в котором Сорока обсудил со своими коллегами по съемочной площадке претендентов на победу в конкурсе «Свадьба на миллион».

По словам Артема, он до сих пор так и не определился, с кем из ведущих телешоу будет участвовать в соревнованиях. Как оказалось, участник решил переложить такое серьезное решение на плечи своей любимой бабушки, к которой планирует в ближайшее время поехать.

«Я еще не определился.. Либо Ольга Бузова, либо Ольга Орлова.. Я это еще буду решать. Надо мне бабушке позвонить и посоветоваться. Бабушка все смотрит и решает, кто и с кем Артем будет. Хотя.. вообще лучше поехать. Да, я, наверное, поеду к ней и сяду, чайку попьем и она расклады мне все даст..», - заявил Артем Сорока на общей кухне.

Артем Сорока хочет участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион» в паре с Ольгой Бузовой или Ольгой Орловой

Нужно сказать, что телезрители «Дома-2» весьма неоднозначно восприняли слова участника проекта. По их мнению, Сорока продолжает пиариться за счет Орловой и Бузовой, как это делал и раньше.

К слову, поклонники убеждены, что обе Ольги совсем скоро поспешат поставить «заносчивого» героя телестройки на место, ведь он «портит им репутацию» своими заявлениями.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:41

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