Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за воровства песни Тимати





Дмитрий Дмитренко продолжает активно сотрудничать с баянистом Виталием Воронко, с которым у него сложился неплохой дуэт. Музыканты записывают песни собственного сочинения и у них уже появилась своя аудитория поклонников. Несмотря на плодотворную работу начинающего коллектива, Дмитрию Дмитренко уже грозят большие проблемы из-за воровства текста песни Тимати.Недавно выяснилось, что написанная проектантами песня «Хватит баянить» содержит в себе целую фразу, слово в слово повторяющую отрывок композиции многолетней давности «О боже», принадлежащей Тимати и Доминику Джокеру. Более 10 лет тому назад она стала хитом, под который подпевала практически вся страна.Сейчас же адвокат предлагает Дмитрию Дмитренко, который и выдал чужие строки за собственные, немедленно извиниться перед рэпером и как можно скорее заменить украденные из его композиции строки, иначе штраф за нарушение авторских прав может варьироваться от 5 тысяч рублей до нескольких миллионов.