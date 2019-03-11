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Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за воровства песни Тимати

Участнику проекта «Дом-2» Дмитрию Дмитренко грозят большие проблемы из-за воровства текста из песни Тимати. Заботливый отец и супруг также подставил своего напарника Виталия Воронко, который не знал, что слова для композиции были придуманы известным рэпером более 10 лет тому назад.
Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за воровства песни Тимати

Дмитрий Дмитренко продолжает активно сотрудничать с баянистом Виталием Воронко, с которым у него сложился неплохой дуэт. Музыканты записывают песни собственного сочинения и у них уже появилась своя аудитория поклонников. Несмотря на плодотворную работу начинающего коллектива, Дмитрию Дмитренко уже грозят большие проблемы из-за воровства текста песни Тимати.
Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за воровства песни Тимати

Недавно выяснилось, что написанная проектантами песня «Хватит баянить» содержит в себе целую фразу, слово в слово повторяющую отрывок композиции многолетней давности «О боже», принадлежащей Тимати и Доминику Джокеру. Более 10 лет тому назад она стала хитом, под который подпевала практически вся страна.
Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за воровства песни Тимати

Сейчас же адвокат предлагает Дмитрию Дмитренко, который и выдал чужие строки за собственные, немедленно извиниться перед рэпером и как можно скорее заменить украденные из его композиции строки, иначе штраф за нарушение авторских прав может варьироваться от 5 тысяч рублей до нескольких миллионов.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:38

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