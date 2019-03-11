АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

LG выпускает изогнутый монитор с функцией осветления темных моментов

Южнокорейский производитель LG выпустил изогнутый монитор 34WK95C-W на матрице Nano IPS. В продаже устройство появится через несколько дней.
LG выпускает изогнутый монитор с функцией осветления темных моментов

Разрешение панели составляет 3440x1440 точек с соотношением сторон 21:9. Также важно отметить охват в 98% цветового пространства DCI-P3 и 135%-й охват цветов sRGB. Время отклика матрицы равно 5 мс, углы обзора равны 178 градусам. Монитор LG оснащен портом USB Type-C с возможностью присоединения ноутбука, также предусматриваются интерфейсы USB 2.0/3.0, DisplayPort и HDMI. В комплект при покупке потребитель получит семиваттные стереофонические динамики.

Улучшит качество игрового процесса механизм AMD FreeSync. Среди других полезных нововведений: Dynamic Action Sync, минимизирующий входную задержку, давая возможность оперативнее реагировать на процесс, и Black Stabilizer, делающий темные моменты более видимыми. О стоимости монитора LG пока данных нет.

Прежде в LG сообщили о намерении сконструировать растягивающийся смартфон. Главным отличием от остальных гаджетов такого типа станет задняя панель, которая будет состоять из нескольких складывающихся частей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:54

Читайте также
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый складной смартфон Samsung
Саша Черно пригрозила Иосифу Оганесяну,
В Сети высмеяли нелепое платье Дарьи
Объявлены цены на обновленный седан
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Ольга Бузова случайно подтвердила слухи
Сын Алёны Водонаевой поднялся на высоту
Ученые рассказали о влиянии брака на
Королевский двор нанял программиста для
LG выпускает изогнутый монитор с
Ольга Бузова похудела на три килограмма
Ксения Бородина в своём профиле
Ученые: Парантропы страдали от дефектов
Артем Сорока хочет участвовать в
Дмитрию Дмитренко грозят проблемы из-за
В Москве школьница выпала из окна после
Эксперт спрогнозировал неуспешность
Ученые назвали четыре ранних признака
Новый Chevrolet Tracker за 980 тысяч
Звезда шоу «Последний герой. Актеры
В Санкт-Петербурге молодые люди
В Австралии обнаружили останки
Ольга Бузова по-прежнему не скрывает,
Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию
Mercedes-Benz и ВАЗ: Какие автомобили
Кроссовер Vovlo XC60 впервые появится в
Саша Черно закатила скандал из-за не
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Ученые: Сон на диване с младенцем
Опубликован рейтинг самых
Просмотреть все новости