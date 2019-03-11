LG выпускает изогнутый монитор с функцией осветления темных моментов





Разрешение панели составляет 3440x1440 точек с соотношением сторон 21:9. Также важно отметить охват в 98% цветового пространства DCI-P3 и 135%-й охват цветов sRGB. Время отклика матрицы равно 5 мс, углы обзора равны 178 градусам. Монитор LG оснащен портом USB Type-C с возможностью присоединения ноутбука, также предусматриваются интерфейсы USB 2.0/3.0, DisplayPort и HDMI. В комплект при покупке потребитель получит семиваттные стереофонические динамики.Улучшит качество игрового процесса механизм AMD FreeSync. Среди других полезных нововведений: Dynamic Action Sync, минимизирующий входную задержку, давая возможность оперативнее реагировать на процесс, и Black Stabilizer, делающий темные моменты более видимыми. О стоимости монитора LG пока данных нет.Прежде в LG сообщили о намерении сконструировать растягивающийся смартфон. Главным отличием от остальных гаджетов такого типа станет задняя панель, которая будет состоять из нескольких складывающихся частей.