Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей





Юлия Ефременкова давно занимает пост ведущей «Дома-2», но чем дольше она пребывает в этом статусе, тем больше негодования слышит руководство телестройки со стороны действующих и экс-участников. Многие убеждены, что та попросту не умеет работать на камеру, не знает тех самых «фишек», благодаря которым люди хотят снова и снова смотреть эфиры, а потому хотят сместить её с должности ведущей.В отсутствии профессионализма Юлии Ефременковой убеждена и бывшая участница телестройки «Дом-2» Екатерина Колисниченко. Со слов девушки, она бы с лёгкостью заменила нынешнюю ведущую и в разы повысила бы рейтинги реалити-шоу.Кроме того, рассчитывает вскоре занять эту должность и главный музыкант проекта Артём Сорока. Он надеется, что руководство всё же обратит внимание не только на неумение Ефременковой вести эфиры, но и на его желание показать себя.