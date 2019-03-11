Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей
Участники реалити-шоу «Дом-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей из-за её неумения работать на камеру. О своём желании занять место девушки уже заявил Артём Сорока, считающий, что он справится с обязанностями в разы лучше своей экс-коллеги по периметру.
Юлия Ефременкова давно занимает пост ведущей «Дома-2», но чем дольше она пребывает в этом статусе, тем больше негодования слышит руководство телестройки со стороны действующих и экс-участников. Многие убеждены, что та попросту не умеет работать на камеру, не знает тех самых «фишек», благодаря которым люди хотят снова и снова смотреть эфиры, а потому хотят сместить её с должности ведущей.
В отсутствии профессионализма Юлии Ефременковой убеждена и бывшая участница телестройки «Дом-2» Екатерина Колисниченко. Со слов девушки, она бы с лёгкостью заменила нынешнюю ведущую и в разы повысила бы рейтинги реалити-шоу.
Кроме того, рассчитывает вскоре занять эту должность и главный музыкант проекта Артём Сорока. Он надеется, что руководство всё же обратит внимание не только на неумение Ефременковой вести эфиры, но и на его желание показать себя.
Юлия Ефременкова давно занимает пост ведущей «Дома-2», но чем дольше она пребывает в этом статусе, тем больше негодования слышит руководство телестройки со стороны действующих и экс-участников. Многие убеждены, что та попросту не умеет работать на камеру, не знает тех самых «фишек», благодаря которым люди хотят снова и снова смотреть эфиры, а потому хотят сместить её с должности ведущей.
В отсутствии профессионализма Юлии Ефременковой убеждена и бывшая участница телестройки «Дом-2» Екатерина Колисниченко. Со слов девушки, она бы с лёгкостью заменила нынешнюю ведущую и в разы повысила бы рейтинги реалити-шоу.
Кроме того, рассчитывает вскоре занять эту должность и главный музыкант проекта Артём Сорока. Он надеется, что руководство всё же обратит внимание не только на неумение Ефременковой вести эфиры, но и на его желание показать себя.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:38