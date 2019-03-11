АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новый вид гадюк обнаружен в западной Африке
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей

Участники реалити-шоу «Дом-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей из-за её неумения работать на камеру. О своём желании занять место девушки уже заявил Артём Сорока, считающий, что он справится с обязанностями в разы лучше своей экс-коллеги по периметру.
Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей

Юлия Ефременкова давно занимает пост ведущей «Дома-2», но чем дольше она пребывает в этом статусе, тем больше негодования слышит руководство телестройки со стороны действующих и экс-участников. Многие убеждены, что та попросту не умеет работать на камеру, не знает тех самых «фишек», благодаря которым люди хотят снова и снова смотреть эфиры, а потому хотят сместить её с должности ведущей.
Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей

В отсутствии профессионализма Юлии Ефременковой убеждена и бывшая участница телестройки «Дом-2» Екатерина Колисниченко. Со слов девушки, она бы с лёгкостью заменила нынешнюю ведущую и в разы повысила бы рейтинги реалити-шоу.
Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию Ефременкову с должности ведущей

Кроме того, рассчитывает вскоре занять эту должность и главный музыкант проекта Артём Сорока. Он надеется, что руководство всё же обратит внимание не только на неумение Ефременковой вести эфиры, но и на его желание показать себя.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали четыре ранних признака
Новый Chevrolet Tracker за 980 тысяч
Звезда шоу «Последний герой. Актеры
В Санкт-Петербурге молодые люди
В Австралии обнаружили останки
Ольга Бузова по-прежнему не скрывает,
Участники «Дома-2» хотят сместить Юлию
Mercedes-Benz и ВАЗ: Какие автомобили
Кроссовер Vovlo XC60 впервые появится в
Саша Черно закатила скандал из-за не
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Ученые: Сон на диване с младенцем
Опубликован рейтинг самых
В Китае завершают строительство
Нюша сумела простить близкого человека
Ани Лорак в образе Клеопатры сравнили с
Глава Минздрава Вероника Скворцова
Компания Oppo анонсировала новый бренд
Молодой возлюбленный Кейт Бекинсейл Пит
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Тельчик: В 2000-х Европа отвернулась от
Руководство «Дома-2» возвращает Романа
Ольга Бузова откажется от ресторанов,
Чистый понедельник: Традиции, поверия и
Рэпер Серега заявил о желании
В Сети появились новые доказательства
Военный «Камаз» опрокинулся на трассе
На Камчатке мужчина до смерти забил
Геннадий Хазанов поддержал решение об
В Кузбассе женщина из ревности подожгла
Просмотреть все новости