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Эксперт спрогнозировал неуспешность противодействия дрона «Мститель» против С-400 в Сирии

США намерены провести испытания ударного дрона «Мститель». Военный специалист считает, что с помощью беспилотника Штаты планируют выяснить особенности С-400 и подтолкнуть Россию к необдуманным действиям.
Эксперт спрогнозировал неуспешность противодействия дрона «Мститель» против С-400 в Сирии

По данным СМИ США, Вашингтон планирует протестировать в Сирии новый беспилотный аппарат «Мститель», который западные аналитики успели назвать «убийцей С-400». Положительная характеристика дрона основана на его огневой мощи и скрытности, якобы с помощью которых он сумеет успешно ликвидировать любые ракетные комплексы. Также в иностранной прессе сообщалось об испытании «Мстителя» в секретной эскадрилье американских ВВС под контролем ЦРУ.

Эксперт Сергей Хатылев сомневается в успешности намерения США разузнать все параметры С-400, применив для этого собственную разработку. Он считает, что зарубежные издания озвучили план, по которому Штаты будут использовать в САР дрон: выпускать его в небо, чтобы после российские комплексы могли «обработать» их. После нанесения удара и последующего уничтожения «Мстителей», военные США запишут частоты С-400 для дальнейшей ликвидации систем ПВО. Специалист считает, так противник намерено оглашает информацию о собственных планах, но РФ способна сохранить спокойствие и не будет вестись на провокации.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:26

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