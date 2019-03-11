Эксперт спрогнозировал неуспешность противодействия дрона «Мститель» против С-400 в Сирии





По данным СМИ США, Вашингтон планирует протестировать в Сирии новый беспилотный аппарат «Мститель», который западные аналитики успели назвать «убийцей С-400». Положительная характеристика дрона основана на его огневой мощи и скрытности, якобы с помощью которых он сумеет успешно ликвидировать любые ракетные комплексы. Также в иностранной прессе сообщалось об испытании «Мстителя» в секретной эскадрилье американских ВВС под контролем ЦРУ.Эксперт Сергей Хатылев сомневается в успешности намерения США разузнать все параметры С-400, применив для этого собственную разработку. Он считает, что зарубежные издания озвучили план, по которому Штаты будут использовать в САР дрон: выпускать его в небо, чтобы после российские комплексы могли «обработать» их. После нанесения удара и последующего уничтожения «Мстителей», военные США запишут частоты С-400 для дальнейшей ликвидации систем ПВО. Специалист считает, так противник намерено оглашает информацию о собственных планах, но РФ способна сохранить спокойствие и не будет вестись на провокации.