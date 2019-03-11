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Саша Черно закатила скандал из-за не вымытых уборщицей полов в её комнате

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно закатила скандал из-за не вымытых уборщицей полов в её комнате. Девушка обиделась на то, что уборку отныне не делают исключительно в её с Иосифом Оганесяном спальне.
Саша Черно закатила скандал из-за не вымытых уборщицей полов в её комнате

Как только руководство «Дома-2» не пыталось перевоспитать Сашу Черно, скандальная участница вот уже второй год не может избавиться от звания проектной грязнули. Теперь же девушке придётся брать себя в руки и начать заниматься уборкой, так как за неё этого делать не будет никто.
Саша Черно закатила скандал из-за не вымытых уборщицей полов в её комнате

В недавнем эфире Саша Черно закатила настоящий скандал из-за не вымытых уборщицей полов в её комнате. Девушку возмутило то, что в спальнях других участников уборка проводится в обычном режиме. Решив сделать это сама, супруга Иосифа Оганесяна не выдержала и нескольких минут, закатив очередную истерику.
Саша Черно закатила скандал из-за не вымытых уборщицей полов в её комнате

На уступки жене пошёл уже и сам Оганесян, заявив, что та может не убирать вовсе, раз ей это даётся настолько тяжело, лишь бы она не кричала и не скандалила. Участница же продолжает возмущаться, заявляя, что теперь даже не может пройтись по собственной комнате в белых носках, так как из-за невымытых уборщицей полов на них цепляется грязь и мусор.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:24

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