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В Санкт-Петербурге молодые люди устроили стриптиз на Невском проспекте на крыше автомобиля

Полуголая парочка молодых людей «раскачала» Невский проспект в Санкт-Петербурге своим «выступлением» на крыше автомобиля. Очевидцы происшествия засняли происходящее на видео.
В Санкт-Петербурге молодые люди устроили стриптиз на Невском проспекте на крыше автомобиля

Его разместили в тематической группе в социальной сети «ВКонтаке». На нем видно, как два человека, молодые парень и девушка, вылезли на крышу автомобиля через люк, и едут таким образом, держась за веревку. В это время парочка совершала танцевальные движения и выкрикивала разные фразы с целью «раскачать» Невский проспект. Парень был раздет до трусов, а на его голове была кепка, девушка же ограничилась черной обтягивающей одеждой. Также в кадре показывался еще один мужчина с голым торсом, иногда вылезающий из люка автомобиля.

Свидетели этой ситуации по-разному реагировали на происходящее. Кто-то сигналил в знак одобрения, а другие были недовольны и высказывали это в достаточно откровенной форме. В социальной сети «ВКонтакте» комментарии тоже разделились на два лагеря. Одни отметили, что молодым людям явно нечем заняться и поэтому они решили привлечь к себе внимание, и, вероятно, получат за это штраф. Другие же считают, что полуголая парочка не нарушила никаких правил ППД, поэтому их нельзя обвинять за такую попытку выразить себя и свою личность.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:54

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