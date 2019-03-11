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Новый Chevrolet Tracker за 980 тысяч рублей будет представлен в марте

Компания Chevrolet в марте представит новый кроссовер Tracker. Автомобиль поступит в продажу для китайского рынка за 100 тысяч юаней или 980 тысяч рублей.
Новый Chevrolet Tracker за 980 тысяч рублей будет представлен в марте

Министерство промышленности Китая уже опубликовало первые снимки машины. Многие сравнили ее дизайн с кросс-вэном Orlando. Tracker будет оснащен грубой радиаторной решеткой и фирменной оптикой. Колеса будут защищены арками со специальными расширителями. В салоне оборудована новая система мультимедиа, расположенная на панели управления, а также климат-контроль.
Новый Chevrolet Tracker за 980 тысяч рублей будет представлен в марте

Длина автомобиля составляет немного больше 4-х метров. Турбированный мотор кроссовера рассчитан на 116 лошадиных сил. 6-ступенчатая система переключения передач будет представлена в автоматической и механической коробке. Известно, что в скором времени Tracker сможет поступить в продажу и для других стран.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:10

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