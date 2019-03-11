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Звезда шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Пахом пытался покинуть его из-за больной раком жены

Актер Сергей Пахомов, более известный как Пахом, может покинуть шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов». Причиной этому послужило онкозаболевание его жены, и артист считает важным быть возле нее.
Звезда шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Пахом пытался покинуть его из-за больной раком жены

В процессе реалити-шоу часть участников проиграла и появилась необходимость ухода некоторых лиц из передачи. Пахом посчитал, что голосовать должны против него. По словам героя «Зеленого слоника», он несколько лет борется за жизнь своей жены, которая страдает раком. Перед съемками актер узнал о надобности провести его спутнице срочную трансплантацию. В данной ситуации, уверен артист, он обязан находиться рядом с супругой и поэтому должен покинуть шоу.

Не все участники шоу поверили Пахому, который и сам не рад компании, с которой он сотрудничает, внутренне недолюбливая их. Эти люди напоминают актеру скорпионов в банке. В конечном счете против него проголосовали только два человека, а проект покинула другая участница - Татьяна Ларина. Пахомов еще может уехать в Россию, если проявит особенную настойчивость.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:02

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