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Ученые: Сон на диване с младенцем увеличивает вероятность внезапной детской смерти

Сон на диване вместе с младенцем примерно в 50 раз увеличивает вероятность внезапной детской смерти. Исследователи не рекомендуют засыпать с маленьким ребёнком, так как он может задохнуться, очутившись в ловушке между спинкой мебели, а также родителем.
Ученые: Сон на диване с младенцем увеличивает вероятность внезапной детской смерти

Учёные провели опрос, из которого стало известно, что четверть родителей регулярно спят со своими младенцами на диване. Эксперты рекомендуют укладывать спать деток в детской комнате либо на кровати. По словам исследователей, младенцы, засыпающие на стуле, тоже могут очутиться в ловушке и задохнуться. Хотя сон в кровати считается безопасным, желательно убирать одеяла, а также подушки, которые могут привести к перегреву ребёнка.

Вследствие небезопасного сна на территории Великобритании за год умирает примерно 250 детей из-за проблем с дыханием, регуляцией температуры, генетических проблем со здоровьем.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:14

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