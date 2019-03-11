Ученые: Сон на диване с младенцем увеличивает вероятность внезапной детской смерти





Учёные провели опрос, из которого стало известно, что четверть родителей регулярно спят со своими младенцами на диване. Эксперты рекомендуют укладывать спать деток в детской комнате либо на кровати. По словам исследователей, младенцы, засыпающие на стуле, тоже могут очутиться в ловушке и задохнуться. Хотя сон в кровати считается безопасным, желательно убирать одеяла, а также подушки, которые могут привести к перегреву ребёнка.Вследствие небезопасного сна на территории Великобритании за год умирает примерно 250 детей из-за проблем с дыханием, регуляцией температуры, генетических проблем со здоровьем.