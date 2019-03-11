Ани Лорак в образе Клеопатры сравнили с Ольгой Бузовой

В Сети появился снимок певицы Ани Лорак в образе Клеопатры, на котором она запечатлена сидящей на огромном троне в соответствующем наряде. Подписчики микроблога звезды узнали своего кумира не сразу, а также сравнили её с не менее популярной Ольгой Бузовой, ведь та не так давно тоже примерила на себя этот образ.Сравнивая двух знаменитостей в образе Клеопатры, публика пришла к выводу, что Ани Лорак значительно уступает в этом плане Ольге Бузовой, так как стилисты ведущей «Дома-2» лучше потрудились над созданием максимально точного сходства той с египетской царицей.Поклонники оценили желание Ани Лорак показать себя в совершенно новой роли, но рекомендовали ей впредь не решаться на столь смелые эксперименты, дабы не опускать себя в глазах публики и не становиться объектом насмешек в Сети.