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Mercedes-Benz и ВАЗ: Какие автомобили имеются у Григория Лепса

Григорий Лепс является не только популярным и востребованным музыкантом, а и ценителем автомобилей. В его гараже имеются как ВАЗ, так и модели Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz и ВАЗ: Какие автомобили имеются у Григория Лепса

В 90х-х певец обзавелся маркой Mercedes-Benz W210 с двигателем на 2,3 литра. Предполагается, что после приобретения данного транспортного средства исполнитель полюбил созданные в Германии машины. Потом Лепс купил модель того же производителя, но на этот раз модификацию S500, которая по классу превосходит предшественника. Ее артист считает для себя особенно ценной и важной. Еще спустя определенное время в гараже автора хита «Рюмка водки на столе» появился очередной Mercedes S600, более элитный, роскошный и мощный.

Пользуется Григорий Лепс и российскими автомобилями. Например, он может похвалиться ВАЗом-2105. Именно этот транспорт был самым первым в жизни певца, но о нем он не привык распространяться. Среди прочих четырехколесных агрегатов звезды эстрады Lexus LX 470 третьего поколения.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:38

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