В Китае завершают строительство «искусственного Солнца»
В Китае ученые завершают многолетнее строительство «искусственного Солнца». Этот термоядерный реактор позволит получить процессы и реакции, похожие на происходящие в недрах звезды.
Строительство «искусственного Солнца» китайскими учеными идет уже третий десяток лет. Первый похожий реактор представили и протестировали в 90-х годах, но он оказался нестабильным и требующим доработок. С тех пор ученые продолжали непрерывно улучшать эту технологию и сейчас заявили о том, что находятся на завершающем этапе строительства «искусственного Солнца».
Данный подход основан на попытках воссоздать на Земле все те процессы, что происходят в недрах звезды. Это особенная термоядерная реакция позволит человечеству иметь очень дешевый, надежный и фактически неисчерпаемый источник энергии.
Китайские ученые отмечают, если они достигнут успеха, то температура реактора будет составлять около 105 млн градусов по Цельсию. Они собираются развить эту технологию чуть дальше и получить импульс плазмы в одну тысячу секунд. Такая интенсивность позволит «искусственному Солнцу» обеспечивать не только огромные предприятия, но и целые города.
Эксперты отметили, что в крупных населенных пунктах Китая живут десятки миллионов человек, поэтому термоядерный реактор должен вырабатывать феноменальные объемы энергии для их стабильного обеспечения.
Строительство «искусственного Солнца» китайскими учеными идет уже третий десяток лет. Первый похожий реактор представили и протестировали в 90-х годах, но он оказался нестабильным и требующим доработок. С тех пор ученые продолжали непрерывно улучшать эту технологию и сейчас заявили о том, что находятся на завершающем этапе строительства «искусственного Солнца».
Данный подход основан на попытках воссоздать на Земле все те процессы, что происходят в недрах звезды. Это особенная термоядерная реакция позволит человечеству иметь очень дешевый, надежный и фактически неисчерпаемый источник энергии.
Китайские ученые отмечают, если они достигнут успеха, то температура реактора будет составлять около 105 млн градусов по Цельсию. Они собираются развить эту технологию чуть дальше и получить импульс плазмы в одну тысячу секунд. Такая интенсивность позволит «искусственному Солнцу» обеспечивать не только огромные предприятия, но и целые города.
Эксперты отметили, что в крупных населенных пунктах Китая живут десятки миллионов человек, поэтому термоядерный реактор должен вырабатывать феноменальные объемы энергии для их стабильного обеспечения.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:58