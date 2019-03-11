В Китае завершают строительство «искусственного Солнца»





Строительство «искусственного Солнца» китайскими учеными идет уже третий десяток лет. Первый похожий реактор представили и протестировали в 90-х годах, но он оказался нестабильным и требующим доработок. С тех пор ученые продолжали непрерывно улучшать эту технологию и сейчас заявили о том, что находятся на завершающем этапе строительства «искусственного Солнца».Данный подход основан на попытках воссоздать на Земле все те процессы, что происходят в недрах звезды. Это особенная термоядерная реакция позволит человечеству иметь очень дешевый, надежный и фактически неисчерпаемый источник энергии.Китайские ученые отмечают, если они достигнут успеха, то температура реактора будет составлять около 105 млн градусов по Цельсию. Они собираются развить эту технологию чуть дальше и получить импульс плазмы в одну тысячу секунд. Такая интенсивность позволит «искусственному Солнцу» обеспечивать не только огромные предприятия, но и целые города.Эксперты отметили, что в крупных населенных пунктах Китая живут десятки миллионов человек, поэтому термоядерный реактор должен вырабатывать феноменальные объемы энергии для их стабильного обеспечения.