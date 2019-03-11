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Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о первых действиях при инсульте

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, какие первые действия нужно предпринять при инсульте. В первую очередь нужно срочно вызвать скорую помощь.
Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о первых действиях при инсульте

По ее словам, динамика возникновения заболевания имеет положительные изменения. Количество пациентов с каждым годом снижается, а через 5 лет таких людей будет на 100 тысяч меньше. Скворцова заявила, что сейчас перед министерством стоит ответственная задача. Ведомство обязано обеспечить население необходимой информацией о первых признаках сердечно-сосудистых заболеваний, а также о методах предупреждения и оказания первой помощи.

Самым ответственным моментом для дальнейшего успешного лечения инсульта является распознавание первых признаков. В случае их обнаружения следует немедленно вызвать неотложную помощь, так как качественное лечение можно получить в первые 5 часов. Министр отметила, что за последние годы количество пациентов, поборовших инсульт при своевременном обращении в больницу, увеличилось до 70%.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:42

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