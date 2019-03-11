Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о первых действиях при инсульте





По ее словам, динамика возникновения заболевания имеет положительные изменения. Количество пациентов с каждым годом снижается, а через 5 лет таких людей будет на 100 тысяч меньше. Скворцова заявила, что сейчас перед министерством стоит ответственная задача. Ведомство обязано обеспечить население необходимой информацией о первых признаках сердечно-сосудистых заболеваний, а также о методах предупреждения и оказания первой помощи.Самым ответственным моментом для дальнейшего успешного лечения инсульта является распознавание первых признаков. В случае их обнаружения следует немедленно вызвать неотложную помощь, так как качественное лечение можно получить в первые 5 часов. Министр отметила, что за последние годы количество пациентов, поборовших инсульт при своевременном обращении в больницу, увеличилось до 70%.