



Тельчик отметил, что Россия не является врагом Европы, а ее президента на старте тысячелетия беспокоили вопросы общеконтинентальной безопасности. Бывший советник Коля считает, что Западу необходимо думать о союзе с Москвой и обговаривать создание зоны свободной торговли внутри Европы, но ЕС решил сделать акцент на включение Украины в Евросоюз, бездействуя в отношениях с Кремлем.В данное время на ситуации отрицательным образом, заявил Тельчик, сказывается НАТО, войска которого постепенно приближаются к российским рубежам и постоянно проводят военные маневры возле территории РФ. Политик уверен, что Москва не намерена нападать на Североатлантический альянс, а собирается только обезопасить себя, все действия страны несут оборонительный характер. Подтверждая собственные слова, Тельчик напомнил о прежних атаках западных государств на Россию, подчеркивая именно их инициативность военных действий.