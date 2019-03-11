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Тельчик: В 2000-х Европа отвернулась от сотрудничества с РФ

В начале 2000-х глава РФ Владимир Путин был настроен на сближение с Европой, но та отвернулась с потенциального союзника, едва ли не предав его. По мнению экс-советника немецкого канцлера Гельмута Коля Хорста Тельчика, однобокость позиции ЕС нельзя не заметить.
Тельчик: В 2000-х Европа отвернулась от сотрудничества с РФ

Тельчик отметил, что Россия не является врагом Европы, а ее президента на старте тысячелетия беспокоили вопросы общеконтинентальной безопасности. Бывший советник Коля считает, что Западу необходимо думать о союзе с Москвой и обговаривать создание зоны свободной торговли внутри Европы, но ЕС решил сделать акцент на включение Украины в Евросоюз, бездействуя в отношениях с Кремлем.

В данное время на ситуации отрицательным образом, заявил Тельчик, сказывается НАТО, войска которого постепенно приближаются к российским рубежам и постоянно проводят военные маневры возле территории РФ. Политик уверен, что Москва не намерена нападать на Североатлантический альянс, а собирается только обезопасить себя, все действия страны несут оборонительный характер. Подтверждая собственные слова, Тельчик напомнил о прежних атаках западных государств на Россию, подчеркивая именно их инициативность военных действий.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:23

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