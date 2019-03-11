Руководство «Дома-2» возвращает Романа Гриценко на проект перед «Свадьбой на миллион»
Руководство скандальной телестройки «Дом-2» возвращает Романа Гриценко на проект как раз перед началом конкурса «Свадьба на миллион». Зрители предположили два варианта развития событий: молодой человек создаст пару с Ириной Пинчук, а может снова вспомнит о своих чувствах к одинокой Ольге Бузовой.
Новость о том, что прямо перед началом «Свадьбы на миллион» руководство проекта «Дом-2» приняло решение вернуть в эфиры экс-участника Романа Гриценко, спровоцировала целый ряд слухов. Часть зрителей уже предположила, что начало свадебного конкурса и приход молодого человека совпали неспроста — его, вероятнее всего, хотят воссоединить с Ириной Пинчук.
Кроме того, не исключают поклонники телестройки и возможного повторения истории с чувствами Романа Гриценко к Ольге Бузовой, ведь та в последнее время слишком активно напоминает публике о недостатке мужского внимания в её жизни. Сам молодой человек пока не комментирует свои причины возвращения на «Дом-2», но из ближайших эфиров всё станет понятно.
Новость о том, что прямо перед началом «Свадьбы на миллион» руководство проекта «Дом-2» приняло решение вернуть в эфиры экс-участника Романа Гриценко, спровоцировала целый ряд слухов. Часть зрителей уже предположила, что начало свадебного конкурса и приход молодого человека совпали неспроста — его, вероятнее всего, хотят воссоединить с Ириной Пинчук.
Кроме того, не исключают поклонники телестройки и возможного повторения истории с чувствами Романа Гриценко к Ольге Бузовой, ведь та в последнее время слишком активно напоминает публике о недостатке мужского внимания в её жизни. Сам молодой человек пока не комментирует свои причины возвращения на «Дом-2», но из ближайших эфиров всё станет понятно.